Pablo Alborán sobre su retirada temporal: "He estado cuidando de mi familia que la tenía un poco desatendida"

A pesar de que hace nueves meses ya que Pablo Alborán anunció su retirada temporal de los escenarios, la segunda edición de los premios otorgados por el Museo Chicote ha sido la mejor ocasión para que el cantante hable de sus nuevos proyectos y sobre su vida personal, aunque la organización había prohibido a la prensa preguntarle sobre temas no relacionados con la música.

Lo cierto es que la reaparición del cantante en el local supuso un gran revuelo y quiso agradecer "el cariño con el que siempre se me recibe". Además, Alborán ha aclarado los motivos que le llevaron a tomarse un respiro: "He estado cuidando a mi familia, que la tenía un poco desatendida y echaba de menos. También a mis amigos", confiesa a LOC. Pero también ha aprovechado para viajar, estudiar tanto en España como en el extranjero y "recuperar un poco la normalidad". Entre idas y venidas donde incluso ha estado en Londres para mirar una escuela de interpretación, el cantante ha asegurado que "ha estado cuidando de mi familia que la tenía un poco desatendida". A pesar de que ha tenido más tiempo para sí mismo, no ha encontrado todavía el amor: "¿Amor? ¡A ver si lo encuentro hoy aquí!".

Sobre su nuevo disco no ha podido adelantar mucho pero sí que ha estado escuchando mucha música para que su nueva aventura musical "no defraude". A pesar de que no ha revelado mucho, sí ha confesado que "va a mostrar nuevas facetas a su público" y que será un trabajo muy diferente. La siguiente vez que tendremos oportunidad de ver al malagueño será en la gala de los Premios Latin Grammy donde está nomidado en tres categorías, 'Mejor grabación', 'Album del año' y 'Mejor álbum vocal pop contemporáneo': "Ojalá caiga alguno, que ya son 17 nominaciones y nunca me he llevado uno. Crucemos los dedos. Si no, me da igual. Yo estoy feliz de que me tengan en cuenta".