Pablo Alborán prepara a su perro para los premios Goya 2016

EL CANTANTE ESTÁ NOMINADO A MEJOR CANCIÓN POR 'PALMERAS EN LA NIEVE'

Dicen que los perros son los mejores amigos del hombre y el de Pablo Alborán no iba ser la excepción. ¡Y menos con semejante amo! El cantante malagueño, nominado a los Premios Goya a Mejor Canción por 'Palmeras en la Nieve', está preparándose para la gala, que se celebran este sábado y su perro no ha querido quedarse atrás. Alborán ha subido una graciosa foto a las redes sociales de su perro con pajarita. No sabemos si lo apoyará desde casa o el artista finalmente se animará a llevarlo a la gala. ¡Seguro que se alegra si se lleva 'el cabezón’!