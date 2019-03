Pablo Alborán enamora a su público en el primero de sus tres conciertos en Las Ventas

LA PLAZA DE TOROS SE VOLCÓ CON EL MALAGUEÑO

La lluvia aguantó y no aguó la fiesta. Miles y miles de fans esperaban que Pablo Alborán llegara a Madrid para el primero de sus tres conciertos en Las Ventas y, como siempre, el malagueño no defraudó. El público se entregó a su ídolo que supo conquistar con cada uno de sus temas a los seguidores que no paraban de corear las nuevas canciones de su disco ‘Terral’ así como las míticas ‘Solamente tú’ o ‘Tanto’. Sin duda alguna, el cantante salió por la puerta grande de la mítica plaza de toros de la capital…