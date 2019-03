Pablo Alborán desmiente que tenga una relación con Ricky Martin: “Es triste que por subir una foto de una colaboración musical te pregunten quién se acuesta en tu cama”

El diario mexicano ‘Basta!’ fue el encargado de iniciar los rumores cuando en su portada publicó: “Ricky Martin encontró nuevo amor”, acompañado por una imagen del cantante junto a Pablo Alborán.

Desde entonces ninguno de los se había pronunciado al respecto, hasta ahora. Y es que el malagueño, durante una entrevista a un periódico de Puerto Rico, ha querido dejar bien claro su posición al respecto: “Es realmente triste que por subir una foto de una colaboración artística y musical para tu próximo disco te tengan que preguntar, ¿quién se acuesta en tu cama?”.

Alborán mostró su enfado: “Esa pregunta no debe hacerse en este siglo. Es penoso y triste. Eso se lo tienen que preguntar a la revista que inventó todo esto”, declara. Además, ha querido sentenciar el tema explicando el contexto de su imagen junto a Ricky en la India: “Hace mucho tiempo me llamaron del equipo de Ricky Martin para que compusiera para él”, explica. “Me tomé dos meses de vacaciones y me fui a la India porque tengo familiares allí. Ricky sabía que iba para allá y como es amante de la India ejerció de guía. Como tengo siempre el ordenador conmigo, terminamos el tema que escribí”, sentenció.