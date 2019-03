Pablo Alborán cumple seis años en la música y Twitter recuerda el sofá blanco donde se dio a conocer

Hace seis años que Pablo Alborán llegó a nuestras vidas para llenarlas de arte y melodía con su prodigiosa voz. El 22 de abril de 2010 Pablo publicó en Youtube el vídeo con el que se dio a conocer y que lo ha llevado al estrellato. En él aparece sentado en un sofá blanco junto a su guitarra y cantando su mítico tema 'Solamente tú'. Por este motivo, el hashtag #6AñosSofaBlanco es Trending Topic en Twitter para homenajear estos seis años de Alborán en la música.

El cantante que sigue conservando la misma humildad y naturalidad que tenía al principio siempre se ha mostrado muy agradecido a sus fans y, así, hoy les ha dedicado estas preciosas palabras: "¿Tú has visto la Familia que tengo? Sois increíbles. En cada paso me doy me dais más fuerza. Viva la música y la gente buena! Feliz Viernes!", escribía.

Para continuar diciendo: "Hoy se cumplen 6 años de aquel sofá blanco #6AñosSofaBlanco. Cuántas cosas nos han pasado Familia!! Gracias por no soltar nunca mi mano". El malagueño, además, esta de doble enhorabuena pues acaba de estrenar su última canción 'Se puede amar' que ya está en el cuarto puesto en Itunes. ¡Muchas felicidades Pablo!