A todo el mundo le gusta Óscar Casas. Su carisma, su simpatía, su faceta como actor, su físico y ser el hermano del conocidísimo Mario Casas han hecho que, a día de hoy, sea uno de los famosos españoles más seguidos y también, más queridos. Y es que lo cierto es que cada vez que el joven de 22 años lanza una sonrisa, medio Instagram se derrite por él. Por ello, en esta ocasión no podría ser distinto, aunque se podría decir que su sonrisa ha quedado un poco más relegada a un segundo plano debido al alto contenido de sensualidad que muestra la imagen que puedes ver en el vídeo de arriba.

En ella se ve a un atrevido Óscar Casas sentado en una silla, guiñando un ojo, sonriente, sin camiseta y ni más ni menos que ¡con el pantalón desabrochado!. Sí sí, con la cremallera bajada. Y claro, así es imposible no desviar la vista hacia su torso en vez de centrarla, por ejemplo, en ver su tatuaje del número '3' que tiene cerca del hombro derecho. Sin duda, es una de las fotos más sexys del actor, por lo que seguro que muchos y muchas están deseando que su contenido siga siendo así de sugerente en las próximas publicaciones.

Y Óscar sabe que a sus fans le ha gustado, ya que los comentarios se han sucedido rápidamente uno tras otro. En solo unas horas la publicación ha conseguido casi 500.000 'likes' y más de 2.000 comentarios. Es decir, más de 2.000 personas son las que no se han podido resistir a jurarle poco menos que amor eterno al actor con comentarios como: "Te amo", "enamorada" o "sin palabras". Entre ellos, sus hermanos, que tampoco han querido perderse la oportunidad de recordarle lo guapo que es o Adrián Lastra quien hizo referencia a su pose: "¿Un poquito de mandíbula apretadita, no?".

Pero claro, como no es de extrañar hay un comentario que no ha faltado y que procede de una persona que absolutamente siempre tiene algo que decir cada vez que el joven sube una imagen: su novia Begoña Vargas. En este caso ha expresado su admiración por su pareja con una frase que denota lo mucho que le gusta: "Oh mama, me mato ya". Está claro que Óscar Casas le ha robado el corazón tal y como también se lo ha robado a toda España.

