Este pasado martes Óscar Casas acudía junto a su hermano Mario Casas a la premiere del documental 'The best day of my life' que tuvo lugar en Madrid.

Durante el photocall los guapos hermanos dedicaron unos minutos a hablar con la prensa y claro, tras los muchos rumores que llevan días persiguiendo a Mario y Blanca Suárez tras ser fotografiados juntos después de la ruptura de la actriz con Joel Bosqued, la pregunta no podría ser otra: ¿qué le parecería Blanca de cuñada? ¡Óscar responde!