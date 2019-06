La foto de Óscar Casas en la que su hermano Mario Casas piensa que es un "malote"

¡Vaya genes!

Los hermanos Casas arrasan allí por dónde pasan, y si no, que se lo digan al tremendo éxito que ha conseguido el hermano pequeño de Mario, Óscar, en muy poco tiempo. El joven está abriéndose paso poco a poco en el mundo de la actuación, y además de mucho talento, también comparte un físico de escándalo con su hermano mayor. Óscar levanta pasiones, y no es para menos, así que su hermano no duda en gastarle bromas al respecto.