Ortega Cano quiere pedir la incapacidad legal para José Fernando por sus problemas con las drogas

A pesar de que José Fernando anunciase su clara intención de recuperarse de sus problemas con las drogas, lo cierto es que el hijo de Ortega Cano sigue sin salir del pozo. Su familia señala como principal culpable a Michu ya que aseguran que es una mala influencia para el joven y más desde que Kiko Hernández enseñase las fotos de José Fernando durmiendo en un portal de Madrid con su novia. Además, el colaborador de 'Sálvame' revela que habrían estado dos días sin poder ducharse y con la misma ropa.

Ante esta situación alarmante, el diestro habría decidido incapacitar legalmente a su hijo después de ver que a José Fernando le va a costar superar su adicción más de lo esperado: "José Fernando tiene problemas de salud, tiene que estar medicándose y estas personas no son conscientes. Tienen mala uva, son malas personas, no le dejan en paz y no dejan que su tratamiento vaya para delante y se pueda curar algún día", ha dicho el torero refiriéndose a Michu.

El joven llegó a ser condenado a un año y nueve meses por agresión y robo violento, pero debido a no tener antecedentes penales se libró de entrar en prisión, pero si tuvo que ir a varios centros de rehabilitación. Pese a este intento, José Fernando se escapó de la clínica. A principios de septiembre declaraba: "Voy a estar con un médico que me va a encaminar".