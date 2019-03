Ortega Cano posa y da un emotivo discurso a su salida de prisión: "Me siento más fuerte"

Diez minutos antes de las 11 de la mañana y haciendo gala de su nuevo look, Ortega Cano ha abandonado definitivamente la prisión de Zuera, Zaragoza, para disfrutar del tercer grado que le ha sido concedido.

El diestro, muy contento del brazo de su novia Ana María Aldón, se ha presentado ante los medios de comunicación vestido de azul y frente a ellos ha pronunciado un emotivo discurso con palabras de arrepentimiento incluidas. “Quiero tener un serio agradecimiento a los funcionarios de la prisión por su profesionalidad y el respeto que me han mostrado en estos más de 13 meses y medio. Llevaré en mis recuerdos todas esas personas que se me han acercado para darme palabras de ánimo y aliento. […] Por último, a todos ustedes por la atención que me han prestado", ha dicho el torero a su salida.

Ortega Cano, que cumplirá el tercer grado en la prisión madrileña Victoria Kent, podrá disfrutar ahora de los suyos, a los que ha echado de menos durante su entrada en prisión. Ha anunciado que volverá también al mundo de los toros, aunque esta vez desde la barrera como comentarista de un programa taurino, y que ha comenzado a escribir sus memorias que publicará próximamente.