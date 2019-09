Oriana Marzoli no deja títere con cabeza cuando de defenderse se trata, y eso es precisamente lo que ha hecho tras las últimas palabras que le ha dedicado Laura Matamoros. La influencer ya forma parte de la lista negra de la venezolana, donde ya hay otras celebridades como Violeta Mangriñan, antes amiga íntima, o Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos.

Todo después de que Laura afirmara en un conocido programa de televisión que la joven le parecía una choni. Algo ante lo que Oriana no ha dudado en explotar, recurriendo, como no, a su canal. "Choni me parece a mí tu Instagram, que es una burla a los espectadores. Tú sí que necesitas retoques. Barriobajera. Cutre. Que sale en las fotos igual de fea que es en persona pero no se ve lo Godzilla que es", ha declarado furiosa la joven. "Pero dónde has nacido tú? Si tú no has nacido en una cuna de oro. ¿Yo soy choni y tú eres pija? Tú eres pija de una cuna de paja".

Parece que a Laura se le abren los frentes de ataque, ya que tampoco dudó en hablar sobre Sofía Suescun, que conociéndola no tardará también en responder, o sobre Miriam Saavedra, actual pareja de Carlos Lozano.

¡La cosa está que arde!

