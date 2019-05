El duro mensaje con el que Steisy contesta a Oriana Marzoli tras criticarla

Ha estallado la guerra entre Steisy y Oriana Marzoli. Después de tener que explicar a través de un vídeo que publicó en su canal qué fue lo que realmente acabó con su relación de amistad con Aless Gibaja, Oriana Marzoli tiene nuevo enemigo: Steisy.

En un nuevo vídeo publicado, Oriana Marzoli critica a Steisy tachándola de "choni". Unas declaraciones que han hecho que Steisy haya decidido utilizar sus redes sociales para responder duramente a Oriana llegándole a decir incluso que es "vomitiva".

"Pulgarcita, orina o cagada de paloma. Me llama en su vídeo chacha. Disculpa, chacha es una señorita de la limpieza y a mucha honra, pedazo de clasista de mierda. Que vas de diva y vas mendigando a los tíos para que te paguen cenas, que dices que yo hablo...", comienza Steisy en el mensaje que ha compartido.

Y continúa: "La que es una diva no le hace falta decirlo ni convencer a la gente igual que un Ferrari no hace falta que corra para que todo el mundo sepa los caballos que tiene. Una diva tiene aguante, tú no has aguantado ni dos días en un reality porque básicamente no sirves para nada".

Para finalizar: "Amigas tienes dos contadas, no puedes estar más de 10 minutos sola, cosa que me contaste porque no puedes estar con tus pensamientos porque no te quieres ni a ti misma. Me pegasteis dos empujones y no te denuncié y aun así te sigues metiendo conmigo. Eres una infeliz y se te nota solo por el asco con el que hablas a todo el mundo. Eres vomitiva".