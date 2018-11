Los duros motivos por lo que Oriana Marzoli ha tenido que ir al psicólogo

Oriana Marzoli se ha abierto a sus seguidores a través de su canal, donde ha confesado que tiene que ir al psicólogo: “Estoy yendo a uno que me conoce desde hace muchísimos años. Empecé a ir a raíz de los realities. Estoy super contenta, me está ayudando muchísimo. Sufro de ansiedad, no me gusta estar encerrada en ningún sitio y creo que esto ha sido a raíz de los realities, de estar encerrada y vivir bajo cámaras".

Y es que aunque asegura que le encanta vivir de su imagen, ahora mismo “no sabría decir lo que me hace feliz”. Asegura que entre las cosas que le gustaría hacer en los próximos tres meses, la principal sería “desaparecer”.

Y concluye diciendo: “Está bien escuchar consejos pero es mejor equivocarse habiendo hecho lo que a ti te apetecía hacer en ese momento. Hay que hacer lo que a uno le haga feliz. Encuentras una paz interior que nadie te puede quitar".