Oriana Marzoli habla entre lágrimas de la última relación que intentó mantener en secreto

Oriana Marzoli ha dejado a todos muy sorprendidos con las últimas declaraciones que ha hecho en el último vídeo de su canal. La estrella televisiva ha abierto su corazón a sus seguidores y ha hablado, por primera vez, abiertamente de la última relación que mantuvo y que intentó mantener en secreto.

No sabemos si Oriana decidió llevar esta táctica para ver si así tenía más suerte en el amor, ya que sus otras relaciones, que han sido de lo más televisivas, no han acabado como ella esperaba. Pero por lo que parece, y a pesar de haber hecho las cosas diferentes, esta última relación ha hecho mucho daño a Orina.

"No podemos caer en las garras de la manipulación. Se creen que porque lo tenga todo, te tiene que bajar para sentirse ellos superiores", confiesa Orina que también ha decidido utilizar este último vídeo para mandar un mensaje a esos que ella califica de "manipuladores": "A los manipuladores les encanta hacerte ver una cosa que no es. Estoy hasta los cojones de que me mientan. He intentado hablarlo como más en general, pero la verdad es que sigo tocada. No soporto la mentira. Me mata. No sé por qué me merezco que me mientan en la cara, ni que no seas capaz de reconocer tus errores, y que llevas la mentira hasta el infinito".

Esperemos que Orina no pierda la ilusión y vuelva a conseguir enamorarse.