Oriana Marzoli se convertía en trending topic después de lanzar unos stories a través de su Instagram en los que hablaba de la situación de Chile y Cataluña. Sus palabras fueron las siguientes: "Me solidarizo absolutamente con la situación en Chile. Lo que no voy a hacer jamás será justificar el uso de la violencia ni el deterioro de los bienes públicos. Está muy bien manifestarse, es muy lícito, pero nada justifica la violencia. Y lo mismo digo para la situación que está viviendo ahora mismo Cataluña. Nada más que decir".

Pero no, ahí no quedó la cosa, porque la televisiva continuó diciendo: "Y encima tengo que aguantar que me digan: '¿Y la violencia policial?' Digo yo que alguien tendrá que frenar los actos delictivos que estáis cometiendo algunos. En España me parece que hace falta mano dura. Toque de queda, todo el mundo en su casa y los militares a las calles. ¿Quiénes sois vosotros para cometer todos estos actos?".

Rápidamente sus palabras se hicieron virales y fueron muchos los que la criticaron. Las reacciones no se hicieron de esperar y su mensaje dio para mucho debate. Eso sí, tras levantar toda esta polémica, Oriana ha decidido pasar por una sesión beauty para cortarse la melena y echarse las mechas, presumiendo en sus stories de su nuevo look. Y es que se ve que poco le ha afectado lo que se diga o deje de decir sobre ella…

