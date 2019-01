Oriana Marzoli y su exnovio protagonizan una monumental bronca en un directo de Instagram

Oriana Marzoli ha protagonizado una monumental bronca en Instagram justo cuando estaba emitiendo un directo en Instagram junto a su amiga Yasmina Quejigo. Todo ha comenzado cuando se ha dado cuenta de que su ex, Eugenio Ortiz-Exchagüe, descendiente de la fortuna SEAT, estaba siguiendo el directo, ha montado en cólera y le ha invitado de malas formas a abandonar la emisión.

Eugenio ha hecho caso omiso a la televisiva, es más, ha empezado a increparla con insultos. Hasta tal punto ha llegado la cosa, que el empresario ha terminado publicando el teléfono de Oriana, a lo que ella ha respondido publicando el de él y dando por finalizado el directo.

A pesar de que su relación no ha durado mucho, se ve que no han roto en términos amigables. Tiempo después de lo sucedido y ya más calmada, Oriana explicaba a sus seguidores que la batalla campal que ha protagonizado con su ex se ha saldado con hacer todas las gestiones pertinentes para cambiar su número de móvil.