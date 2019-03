Oriana Marzoli es atacada en una discoteca de Chile mientras bailaba una sexy coreografía

Ha ganado gran popularidad gracias a haber ganado el concurso '¿Volverías con tu ex?'

Oriana Marzoli ha conseguido un séquito de seguidores en Chile gracias a haberse proclamado ganadora del programa '¿Volverías con tu ex?', pero también un buen número de enemigos que no han dudado en arruinar el bolo que ofreció por 15.000 dólares en la discoteca 'Studio 10'. A los pocos segundos de comenzar un provocativo baile, subieron al escenario con pancartas y huevos gritándole "¡Zorriona, Chile no te quiere!". Su novio Luis Mateucci la defendió y empezó a empujar a sus detractores.