Hace un mes Omar Montes era noticia por dar una fiesta con motivo de la presentación de su videoclip. Esa noche el cantante y alguno de los invitados a la fiesta compartieron vídeos en Instagram donde se veía a un gran número de personas disfrutando de una fiesta sin medidas de seguridad ni responsabilidad ninguna.

Días después varios de ellos pedían disculpas en sus redes admitiendo la culpa de lo sucedido y asegurando que no iba a volver a pasar. En cambio, Omar Montes otra vez ha vuelto a ser señalado por irresponsable. El concierto que tenia que dar en Fuengirola fue cancelado a tan sólo unas horas porque, según los organizadores del evento, el cantante no quería ponerse la mascarilla. Además, los organizadores tacharon de 'incívico' el comportamiento de el ex de Chabelita y sus acompañantes.

Este ha asegurado a través de redes sociales que es totalmente falso ya que asegura que habló antes con la empresa organizadora y que avisó de la enfermedad que tenía por la cual no podía llevar mascarilla: "No me han pagado ni un duro. Yo soy una persona de riesgo, tengo la enfermedad de la polinosis. Me han llevado a un banco de alimentos y cuando he dado el cheque del dinero ha empezado a aparecer un montón de gente y le he dicho al organizador que no llevaba mascarilla, que ya se lo había avisado antes, cualquier persona me puede pegar algo".

Y ha declarado: "Ahora resulta que me ha dicho que han cancelado el evento por mi culpa y la realidad es que no han vendido suficientes entradas, no podían hacer frente a los gastos y no han hecho una buen promoción... Me están acusando a mí, ¡sois unos sinvergüenzas! Encima, que me he venido desde Madrid, 500 kilómetros, he dejado a mi abuela sola que estaba enferma...".

Seguro que te interesa...

La polémica fiesta ilegal de Omar Montes con más de 100 invitados