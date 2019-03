¡Olivia Molina y Sergio Mur...juntos!

Los profesores del Zurbarán pasean su amor dentro y fuera de los platós. Olivia Molina y Sergio Mur se han convertido en la pareja sorpresa. Pese a que viven un intenso y complicado romance en 'Física o Química' eso no ha sido suficiente.

Hace pocas semanas sabíamos que Sergio Mur y Marta Hazas rompían su relación de 4 años. ¿Habrá sido Olivia la razón por la se terminó el amor?

Parece ser que no. Los corazones rotos no han tardado mucho en encontrar su media naranja. Dicen que un clavo saca a otro clavo y...dicho y hecho. Mientras que Sergio Mur está regalándose besos y caricias con Olivia Molina, Marta Hazas no pierde el tiempo y hace lo propio con Javier Vega. Se conocieron en el rodaje de 'Muertos de amor'.

Nos ahorramos los pañuelos porque... pocas lágrimas vemos por aquí. ¡Enhorabuena a todos los tortolitos!