Olga Moreno ha sorprendido ofreciendo sus primeras declaraciones sobre la polémica de su marido con su ex Rocío Carrasco, y es que a pesar de que hasta el momento ella no había querido involucrarse, el reciente nuevo ataque de Rocíito, quien ha demandado a su ex mientras éste se encuentra participando en un reality, ha hecho que Olga termine por hablar.

La hija mayor de Antonio David y Rocío Carrasco, Rocío Flores, muy unida a Olga, también ha salido recientemente de su anonimato, y hacía su debut para defender a su padre, y de paso a su tía Gloria Camila, cuyo ex, Kiko Jiménez se encuentra participando en el mismo programa que Antonio David.

"Yo siempre he confiado en la justicia y en el karma existe. La verdad solo tiene un camino", ha explicado Olga en exclusiva a la revista Semana. "Nunca he temido la prisión, pero él sí. Mi marido no es un delincuente y lo único que ha hecho es vivir para sus hijos".

Además, también ha querido lanzar un mensaje muy claro a Rocíito: "Rocío y David están deseando que su madre les llame. Eso me haría muy feliz".

Portada Revista Semana | Revista Semana

