Olga Moreno rompe por fin su silencio tras los rumores de infidelidad de su marido, Antonio David Flores

Los problemas de la familia de Antonio David y Olga Moreno no cesan. A la complicada relación que tanto el marido de Olga como su hija mayor Rocío Flores, mantienen con Rocío Carrasco, ahora se le suma las últimas informaciones sobre supuestas infidelidades de Antonio David hacía Olga.

La malagueña ha decidido no callarse en esta ocasión y hablar sin pelos en la lengua sobre lo que piensa de esta situación: "No perdonaría una infidelidad. No lo haría porque sé que no me lo merezco, pero a día de hoy no he visto nada raro. Conozco a mi marido mejor que nadie. Cuando le miro a los ojos sé si dice la verdad o me está mintiendo", declara.

Además Olga ha aparecido de forma desmejorada en esta entrevista, concedida a la revista Lecturas, y se ha podido ver que no está pasando por un buen momento. Es precisamente por esto por lo que hace unos días la joven de la familia, Rocío Flores, decidía salir en defensa de la mujer de su padre, con la que siempre ha mantenido una estrecha relación: "Basta ya de hacer daño de forma gratuita. Basta ya de intentar destruir a una familia y a una pareja que lleva veinte años luchando, mano a mano, con situaciones mucho más duras y difíciles, pero con un mismo objetivo: sus hijos. Si todo esto fuera verdad, ¿no habría salido en su momento? ¡Que no me cuenten películas! Que todo el mundo sabe cómo funciona esto… ¡Que yo tenga que estar viendo a Olga destrozada y a mi padre que viene con el alma partida… ¡No estoy dispuesta a que mi familia se rompa!", declaraba una enfadada Rocío.

