Así peina Octavi Pujades a su hija de 17 años

Desde hace tiempo Octavi Pujades se ha convertido en todo un referente en redes sociales. El actor han conseguido hacerse un importante hueco en redes donde triunfa con las originales publicaciones que comparte junto a su familia, ¡y es que su padre, Joan Pujadaes, incluso se ha hecho famoso convirtiéndose en el protagonista favorito de sus seguidores en sus post!

Padre de dos hijos, y completamente volcado en el cuidado de su padre, de más de 90 años, que padece una enfermedad respiratoria, durante la cuarentena el actor se convirtió en todo un ejemplo para sus seguidores que no paraban de crecer día tras día… Y es que gracias a ellas conseguía arrancar a sus casi 300 mil seguidores sonrisas diarias y entretener esos días tan largos durante el confinamiento.

Volcado en su faceta como actor, con la que triunfa desde hace años, el intérprete también se ha convertido en un padre ejemplo de conciliación familiar. Y es que a pesar de que hay ocasiones en las que tiene que separarse de ellos por motivos profesionales, siempre está pendiente de ellos.

En esta ocasión ha sido su hija, Alicia Pujades, la protagonista de su última publicación. El actor mantiene una estrecha relación con sus hijos, fruto de su relación con Eva, con quien estuvo durante 12 años y con quien tuvo dos hijos.

En la imagen vemos cómo el actor peina a su hija adolescente de 17 años, quien guarda un increíble parecido con su padre, y así de divertidos lo muestran en redes: "Hay un refrán en mi tierra que dice que 'qui no té feina, el gat pentina' (quien no tiene trabajo, peina al gato). Yo no tengo gato. Así que le toca a @aliciaapujades. PD: ya verás tú qué risa cuando intente quitarse ese engrudo extra fuerte que le he esparcido en el pelo...".

Hace semanas, y como comentábamos anteriormente, el intérprete tuvo que separarse unos días de su familia. Durante su ausencia, su padre tuvo que ser intervenido y fue su hija quien acompañó a su abuelo en todo momento. Demostrando de nuevo, la increíble unión de esta famosa y querida familia.

Actualmente, Octavi Pujades mantiene una estable relación con la actriz y bailarina, Anna Senan, con la que también protagoniza algunas publicaciones con las que no deja indiferentes a sus seguidores.