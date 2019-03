Objetivo del verano: analizar a las celebrities a la orilla del mar

Los más afortunados ya están de vacaciones y entre ellos se encuentran nuestras celebrities favoritas. Desde los internacionales Justin Bieber y su novieta, la cantante Selena Gomez, a nuestros actores más televisivos: Blanca Suárez y Miguel Ángel Silvestre.

Tenemos de todo: amoríos tórridos en la arena, biquinis que se caen, conjuntos espantosos, celulitis que dañan a los ojos y sobre todo... mucho cuerpazo de escándalo.

Pero si queréis descubrir las pilladas más playeras del momento, no os perdáis el reportaje de In Touch con el que os pondréis al día; y además, aprenderéis qué se debe y qué no se debe hacer en la playa. Aprended de nuestras celebrities más despistadas porque no sabéis si el día de la mañana tendréis un paparazzi tras vuestras lorzas.