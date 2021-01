El precioso salón con vistas al jardín de la casa de Nuria Roca y Juan del Val

Si de algo se ha hablado en estos últimos días, a parte de 'Filomena', es del increíble porche con jardín y piscina que Nuria Roca y Juan del Val tienen en su casa. La colaboradora de 'El Hormiguero' después de publicar una imagen donde se podía ver esa parte de su casa, no se imaginaba la transcendencia que iba a llegar a tener.

La casa del matrimonio ya es conocida en Instagram debido a las publicaciones que comparten mostrando distintas estancias. Pues desde su amplio salón, que no pasa desapercibido por las dimensiones que tiene y su decoración, se puede ver uno de los lugares más bonitos de la casa: el porche formado por un gran jardín y una piscina.

El matrimonio hace poco tiempo compartió una foto de su habitación, después de esto llegaron a confesar que fue una de las decisiones más difíciles que habían tomado, ya que es una parte que pertenece a su privacidad. "Es para mí lo más íntimo que tenemos, nuestro lugar, donde somos de verdad, donde transcurre nuestra vida", confesó la colaboradora.

Nuria tiene acostumbrados a sus seguidores a publicar foros en Instagram en el recibidor de su casa, incluso ha llegado a crear un hashtag (#momentorecibidor) para cada vez que sube una foto en ese espacio que ya todos conocemos.

