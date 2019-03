Nuria Roca responde a quienes critican su relación con su marido Juan del Val

El pasado jueves Nuria Roca y su esposo Juan del Val acudieron a El Hormiguero para presentar la nueva novela de su marido 'Parece mentira'.

La pareja habló de manera completamente natural de la relación abierta que mantienen, una revelación que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Así, Nuria ha querido responder a través de su cuenta de Instagram a todos aquellos que están criticando esta decisión personal.

"Respeto todas las opiniones y las agradezco siempre que vengan desde la educación y nunca desde la prepotencia de quien no admite una opinión y una manera diferente de entender. Jamás se me ocurriría dar por mejor mi pensamiento, mi posición o mi proceder. Jamás se me ocurriría adoctrinar", empieza diciendo la presentadora.

Para después pedir respeto y tolerancia tras recibir algunos comentarios negativos: "En una sociedad en la que últimamente se ve tanto pensamiento único y tan poca tolerancia a la diversidad, estaría bien que tuviéramos todos un poquito más de respeto, de libertad y que diéramos menos lecciones de moral".

Por su parte, Juan del Val también se ha manifestado de la misma manera en su cuenta de Instagram donde dice: "Yo no veo ninguna opción como la única ni como la mejor. No entiendo por qué alguien se enfada cuando alguien expone su manera de vivir o sentir".