Nuria Roca recibe el alta y desvela el motivo de su ingreso en el hospital

Este sábado recibíamos la noticia de que Nuria Roca, la colaboradora de 'El Hormiguero', había sido ingresada en el hospital. Fue ella misma la que quiso informar a sus seguidores de Instagram a través de una fotografía en la que podíamos verla en la cama de la habitación.

"Buenos días …esta semana ha sido un tanto complicada… la fiebre y síntomas varios me han dejado el cuerpo baldado… pensé que aguantaba pero no he podido llegar a Canarias este fin de semana… Ayer tuvimos que suspender nuestro estreno en La Palma con todo vendido y lo mismo hoy y mañana en Tenerife… Pediros disculpas a todos los que teníais ya vuestra entrada para disfrutar de La Gran Depresión con @antonia_san_juan y conmigo", decía.

"P.D:… no es grave, un poco de reposo, seguir las pautas médicas y en un par de días a full", finalizaba en la publicación. Sin embargo, esta foto hizo saltar las alarmas de sus fans, por lo que ahora ha decidido desvelar el motivo de su ingreso y que ya se encuentra en casa.

"Parecía más alarmante"

La colaboradora del programa de Antena 3 ha compartido una fotografía donde aparece en lo que parece el jardín de su casa disfrutando de la calma y la tranquilidad:

"Buenos días a todos… y mil millones de gracias por los mensajes… la verdad es que con la foto del hospital lo único que quería era agradecer al equipo del teatro su entrega y al público su incondicionalidad pero quizá parecía más alarmante que otra cosa…", comenzaba.

"Estoy bien y en casa recuperándome de una infección un poco más fuerte de lo normal, nada grave, de verdad… es más, creo que hoy me iré a comer una paella, que eso seguro que me recupera! GRACIAS!♥️ Que tengáis un gran domingo!!!", finalizaba en la publicación.

Lo cierto es que nos quedamos más tranquilos al saber que ya se encuentra mejor y en casa y seguro que sus fans están deseando que vuelva a los escenarios y a 'El Hormiguero'.

