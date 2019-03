Nuria Roca y su marido Juan del Val hablan sin tapujos sobre su relación abierta

Nuria Roca acompañó a su marido Juan del Val a presentar su nuevo libro en El Hormiguero. La pareja está compenetrada a la perfección y durante su visita hablaron sin tapujos de que son un matrimonio feliz que mantiene una relación abierta.

“Me he dado cuenta de que lo que está diciendo en el libro nos pasa a muchos, pero no nos atrevemos a verbalizarlo. Yo sé perfectamente a quien tengo al lado, otra cosa es que conozca los detalles. No, eso no”, explicaba Nuria sobre su relación.

Del Val añadía: “Lo que no quiero tener al lado es a una persona que no esté viva, que no desee. Quiero que desee. Otra cosa es que no quiera estar conmigo. Eso sí que no lo perdonaría”.

Juan además se mostró sorprendido por el hecho de que su relación generara tanta curiosidad, ya que para él lo raro sería todo lo contrario: “A mí lo que me parece más interesantes es hablar con alguien que lleve 30 años de matrimonio y nunca haya sido infiel. Ahí sí que me surgen muchas preguntas”.