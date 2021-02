Nuria Roca tiene una especial afición por compartir fotos del pasado, lo que hace que casi todas las semanas deleite a sus seguidores mostrando imágenes inéditas que causan furor. Además, esta es una afición que le ha traspasado a su marido, Juan del Val, ya que últimamente a él también le gusta abrir el baúl de los recuerdos. Pero en esta ocasión es la presentadora la que se ha lucido.

Nuria ha compartido una imagen donde se la ve en lo que parece un estudio de fotografía profesional, mirando hacia arriba y con 24 años menos que ahora. Pero lo que de verdad sorprende es el espectacular traje de cuadros que lleva y que te mostramos en el vídeo de arriba y que, sin duda, no solo está súper a la moda aún hoy en día, sino que también hace que luzca un tipazo en la foto.

Una figura que ha llamado especialmente la atención a sus seguidores por la delgadez de la periodista: ''Preciosa, pero demasiado delgada'', ''Qué delgadita'', ''¡Madre mía, qué delgada!'' o ''Ahora estás mejor'', son algunos de los comentarios que le han dejado en su tablón.

Además, ha querido acompañar la publicación con las siguientes palabras que demuestran lo bien que se ve: "Un poquito de "remember" para hoy que tengo las emociones disparadas mientras cierro la maleta para viajar hacia el estreno de La Gran Depresión…" comenzaba. Y continuaba bromeando sobre si le serviría o no ese look tan ideal: "Esta foto tiene 24 años y hoy mismo me podría plantar ese traje, en cuanto a moda digo, claro, la talla sería un poquitito más…".

Lo cierto es que la actriz está impresionante ponga lo que se ponga, y claro, personalidades tan relevantes como Lydia Bosch, Maribel Verdú o Máximo Huerta no se han podido resistir a comentar lo guapa que está una Nuria que goza de uno de sus mejores momentos tanto en lo profesional como en lo personal.

Seguro que te interesa...

Así es como verdaderamente piensa Juan del Val del trabajo de su mujer, Nuria Roca