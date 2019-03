Nuria Roca critica a Cristina Pedroche: "Está fomentando un mensaje de posesión de la pareja muy peligroso"

EN SU BLOG 'LOS TACONES DE OLIVIA'

No hay día en el que Cristina Pedroche no vea su nombre en un titular, y es que la presentadora no se corta y muchas veces sus comentarios pueden no ser santo de la devoción de todo el mundo. Así, Nuria Roca ha querido expresar su opinión en su blog 'Los tacones de Olivia' y en su programa Lo mejor que te puede pasar en Melodía FM, donde ha comentado que los comentarios de amor que le hace a su marido David Muñoz "fomentan un mensaje de posesión de la pareja muy peligroso", un comportamiento que puede ser seguido por muchas chicas al ser un personaje público, según la opinión de Roca.