Nuria Fergó se pronuncia sobre la foto sin la parte de arriba del bikini que fue censurada

Nuria Fergó está pasando un verano entre concierto y concierto, aunque también encuentra algún que otro hueco para poder descansar y disfrutar de unas vacaciones. Y es que al igual que el resto de famosos, la cantante también quiso publicar en sus redes sociales el ya común posado veraniego en la playa, pero a Fergó no le salió como le hubiera gustado.

Nuria publicó en su cuenta de Instagram una foto donde aparecía sin la parte de arriba del bikini y a pesar de no e enseñar nada, esta red social decidió censurarla y borró la imagen de su muro. "Querido @instagram me eliminas esta imagen porque muestro mi felicidad en vacaciones. ¡No entiendo nada! Lo digo porque mostrar, mostrar, no muestro nada. Vamos a ver cuánto dura esta vez".

Fueron muchas las personas que quisieron apoyarla y, al mismo tiempo, denunciar lo que le había ocurrido, como es el caso de Aurora Carbonell: "Pues debe ser que a alguien sí le molesta tu felicidad y ha denunciado… Igual el que lo ha hecho no ha tenido vacaciones este año!!! De traca!!".

Nuria Fergó habla sobre la foto censurada

Ahora, la también actriz, ha querido aprovechar los minutos antes de subirse al escenario de su concierto en Madrid para hablar sobre lo que ocurrió con Instagram y la censura de su foto.

"Creo que lo he explicado super natural, lo más natural posible. Lo he vuelto a poner porque me ha parecido super absurdo. Yo puedo entender que si una sale en pelotas diga las redes que no es esa plataforma, pero es que no sale nada", decía ante las cámaras.

Además, también ha revelado que no podrá acudir al concierto homenaje que se celebrará en honor a Álex Casademunt el próximo mes de septiembre: "Yo no voy a poder estar por agenda".

