Nuria Bermúdez fue uno de los rostros más mediáticos de la televisión hace ya más de una década. Durante estos últimos diez años se ha mantenido alejada de aquella vida y ahora ha vuelto a reaparecer en el programa 'Espejo Público', donde ha hablado de el alto precio que tuvo que pagar por ser famosa.

"Pagas un peaje demasiado caro", ha confesado Nuria, y ha añadido que tuvo que hacer "trabajos que no estaban nada relacionados con la tele". Ahora vive alejada de los focos, a los que en su día reveló sus relaciones sentimentales con futbolistas como Daniel Güiza, con el que tuvo un hijo.

Se reinventó como agente de futbolistas, pero asegura que es un mundo lleno de machismo que finalmente ha dejado hace poco: "Implica muchos gastos y viajes", ha sentenciado. Vive volcada en criar a su pequeño: "Soy una mujer de mi casa y me dedico a cuidar de mi hijo. Ahora en vez de vender un jugador te vendo un robot de cocina", bromea.

No quiere volver a pasar por lo mismo, aunque no descarta colaborar en algún programa: "Me gusta estar en un plano más anónimo. No me importaría colaborar en un programa pero no me apetece exponer mi vida privada, quiero criar a mi hijo lejos de la televisión".