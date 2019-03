El nuevo novio de Elena Tablada ya ejerce de papá con Ella

“Cuando tenga una relación, no la esconderé”, decía hace algunas semanas Elena Tablada. Y no mentía. La ex de David Bisbal se ha vuelto a enamorar y no tiene ningún problema en dejarse ver con este joven empresario llamado Daniel Arigita.

“Elena tiene derecho a rehacer su vida”,a segura la abuela de Elena. Rehacer su vida sí, pero ¿cómo se tomará David que el nuevo novio de Elena haya conocido ya a la pequeña Ella? Y es que la revista In Touch ha sido testigo del momentazo en el que el churri de Tablada ya ejerce de papá con la hija que tienen en común el almeriense y ella.

Hace unos días, la nueva pareja acudió a la casa de la madre de Elena en Madrid. Tras pasar un rato en su interior, dejaron a la niña con la hermana de la diseñadora y se marcharon en el coche de Daniel para disfrutar de la noche madrileña. Se ve que el empresario ya está muy integrado en la familia Tablada y que no deja a Elena ni a sol ni a sombra.