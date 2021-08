El arriesgado y veraniego nuevo look de Manuel Carrasco

Más información Se desvela el verdadero nombre del hijo de Manuel Carrasco gracias a la tarta por su primer cumpleaños

Manuel Carrasco es uno de los músicos más queridos en el panorama musical. En sus redes sociales cuenta con casi dos millones de seguidores, los cuales lo apoyan en todo momento, no solo a nivel profesional, sino también en lo personal, como se ha podido comprobar en su última publicación de Instagram.

Hace unos días el cantante decía adiós a los escenarios después de varios conciertos en acústico, donde todos sus fans han podido disfrutar de ellos a pesar de la situación que seguimos viviendo. Tanto Manuel como su equipo han agradecido públicamente la acogida y el cariño con el que siempre se le recibe, asegurando que volverán más fuertes que nunca, si es posible, el próximo mes de febrero.

Tras la celebración de varios conciertos, el intérprete ha decido pasar unos días de vacaciones junto a su familia, disfrutando de sus pequeños y de su mujer, Almudena Navalón. Después de unos meses intensos, Manuel ha podido parar los pies y descansar de unas merecidas vacaciones antes de volver a los escenarios.

Aprovechando el sol y la playa, el cantante ha querido compartir con todos sus seguidores su nuevo cambio de look, el cual ha dejado a todos sin palabras, ya que nadie se esperaba este atrevimiento. Aunque esto no es la primera vez que esto ocurre, pues hace unos meses compartió unas fotos donde se había quitado la barba, pero no el bigote, imágenes que sus fans no dejaron pasar.

Ahora también ha querido mostrar el cambio, y es que mientras está en un chiringuito disfrutando del verano con una buena cerveza y en agradable compañía, ha querido hacerse unas trenzas en el pelo, que desde luego no han pasado desapercibidas para todos sus seguidores. "Modo chiringuito", así ha titulado a su último post de Instagram que iba acompañado de varias fotos, entre ellas un romántico beso con su mujer Almudena.

"Guapo como siempre guapo", "Es que no es posible que hasta con ese look te ves guapísimo", "Que suerte tiene Almudena", o "No se puede aguantar esa cara", fueron algunos de los comentarios que dejaron sus fans. Aunque estos no han sido los únicos, ya que muchos de sus amigos de profesión no han podido evitar comentar su cambio.

