El nuevo chico de Lara Álvarez, Román Mosteiro, no quiere ir a verla a Honduras

Lara Álvarez dejó España el pasado mes de abril para pasar tres meses en Honduras por motivos profesionales. Antes de marcharse, la presentadora encontró una nueva ilusión después de haber roto con Fernando Alonso. ¿El afortunado? Román Mosteiro, un empresario gallego con el que habría conseguido recuperar la ilusión.

Pero parece que esta vez también le ha salido rana el príncipe a la periodista. Mosteiro habría declinado la invitación de ir hasta Honduras para reencontrarse con Lara por su cumpleaños. La razón sería que Román todavía no quiere estar sometido a tanta presión mediática cuando todavía no han consolidado su relación según Informalia. "Ni siquiera me atrevo a decir que es mi novia; estamos empezando a conocernos y es una relación ilusionante, pero por ahora nada más", afirma el empresario. Pero a Lara no le habría sentado nada bien esta reacción. Tanto es así que le habría lanzado una indirecta a través de su perfil de Instagram. La presentadora ha publicado una foto junto a su hermano, Bosco Álvarez, donde añade como título: "Amor por mi familia, mi perro, mis amigos…Incondicional y eterno. #abuenentendedor…". ¿Será una indirecta para Román?

Recordemos que el año pasado, cuando Fernando Alonso puso rumbo a Honduras para estar al lado de su ex pareja, la revista Hola publicó las imágenes en portada. ¿Querrá Mosteiro evitar aparecer en las revistas del corazón y proteger su intimidad?