Nueve meses de cárcel para el falso representante de Mario Casas y Pablo Alborán

Hace dos años la discoteca Carabás de Pontevedra firmaba un contrato con Javier Vázquez Ansonera, quién se hizo pasar por el representante de Pablo Alborán y Mario Casas firmando con la empresa dos actuaciones del cantante y un bolo del actor, por lo que recibió un total de 6.800 euros.

Una vez descubierta la estafa, el falso representante ha tenido que enfrentarse a un juicio que finalmente no se ha celebrado tras llegar a un acuerdo con la fiscalía. De este modo, ha aceptado la condena de nueve meses de cárcel y 10.000 euros de multa.

De hecho se esperaba que Alborán declarase por videoconferencia, mientras que Mario no estaba previsto que compareciese porque se encontraba en un lugar en el que resultaba imposible contactar. Finalmente, al no celebrarse el juicio, no ha sido necesario que interviniese ninguno.

Pero el acusado sí que ha tenido que sentarse en el banquillo para ratificar el acuerdo y su intención de no recurrir a la sentencia condenatoria, después de que la empresa le reclamase, además del dinero que le entregaron, los gastos realizados para promocionar ambos eventos, así como las reservas hoteleras hechas para la ocasión.