La nueva Raquel Mosquera tras someterse a tres operaciones estéticas

Raquel Mosquera posa este en la portada de la revista Semana luciendo una estupenda nueva figura. Tras pasar por un reality show, perdió 17 kilos y ha conseguido no recuperar ni uno tras su salida.

Después de su paso por el programa, Raquel ha cambiado sus hábitos diarios y se siente sana y feliz. Tanto ha sido que se ha animado a hacerse unos cambios estéticos y revela que: “Me he arreglado la tripa, las piernas y también me he levantado el pecho”.

Sin duda alguna, la peluquera está súper contenta con el resultado y así de orgullosa lo ha mostrado en la publicación.