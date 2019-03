La nueva indirecta de Feliciano López a Alba Carrillo a través de Instagram

AUNQUE EL TENISTA NIEGA QUE LO HACE…

La guerra entre Alba Carrillo y Feliciano López desde que anunciaran su divorcio ocupa las portadas a diario. Y es que cuando no es la modelo la encargada de lanzar puyitas a su ex, es el tenista el que lo hace a través de las redes sociales. Aunque él siempre niega que lo haga y en actos públicos no quiere hacer ningún tipo de declaración, en su última publicación puede leerse un texto del libro ‘Casi sin querer’, en el que se puede ver esta frase: “Me ha tocado. Me ha tocado ser yo. Enamorarme de cosas raras y de personas locas”. ¿Está refiriéndose a Alba?