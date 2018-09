La nueva etapa de Álex Lequio en su tratamiento contra el cáncer

Álex Lequio lleva más de cuatro meses luchando contra un cáncer que le ha obligado a desplazarse a Nueva Jersey (Nueva York) para ser tratado. Ahora, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio ha anunciado que comienza una nueva etapa para combatir esta enfermedad.

"Fascículo VII, capítulo segundo: hoy en Españoles por el extrarradio se cierra el telón en la ciudad de los puentes, edificios eternos y calles que pecan de insomnio. Ponemos rumbo a Nueva Jersey para emprender una nueva y quisquillosa etapa del tratamiento. Siempre agradecido de vuestros mensajes de apoyo. Un beso muy fuerte a todos los luchadores y luchadoras #fuckcancer".

Lequio ha decidido compartir esta noticia con todos sus seguidores, a los que ha agradecido su apoyo durante estos meses. Pero no ha sido el único en hacer público un emotivo mensaje, y es que su madre también ha publicado la misma fotografía en su cuenta de Instagram:

"Hoy nos vamos de New York a New Jersey para la última etapa del tratamiento. No quería dejar pasar más tiempo sin deciros que vuestros mensajes de apoyo nos dan la vida, gracias de corazón. Parece que Dios encarga las batallas más duras a sus mejores guerreros. Un honor ser tu madre".

La última vez que supimos de Álex Lequio fue cuando reapareció en las redes sociales hace menos de un mes para recordar sus tiernos momentos de infancia junto a una de las personas más imporantes para él, su prima Celia G. Vega-Penichet.