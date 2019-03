La nueva cirugía plástica: el 'photoshopeo'

El becario photoshopero ha vuelto a las andadas, y lo entenderéis cuando veáis la portada de Hola. La revista empieza a calentar motores a escasos días de la celebración de segunda boda real del año, sacando a la luz unas fotos en blanco y negro “exclusivas” (y que ya había visto en otro medio internacional hace unas semanas) que Karl Lagerfeld ha hecho a Alberto de Mónaco y Charlene. Unas fotos donde vemos que la tripa de Alberto ha descendido considerablemente como si hubiera adelgazado 20 kilos de un plumazo y que Charlene ha pasado por el taller de chapa y pintura, luciendo estiramiento facial y labios nuevos. Me preocupa seriamente que con tanto estiramiento Charlene se quede sin expresión facial y no pueda ni sonreír el día de su boda…

La revista lleva a su vez un amplio reportaje de la inolvidable y bellísima princesa Grace, a cuyo matrimonio con el Príncipe Rainiero no asistió ninguna casa real por considerarla inferior al ser plebeya y hoy en día las reinas o futuras reinas han sido modistas, azafatas abogadas, divorciadas o madres solteras. ¡Los tiempos cambian!

La boda principesca está marcada por los desmentidos, por la ausencia de la Familia Real española (sin saber muy bien por qué y utilizando como justificación a su no asistencia un argumento que suena a excusa), y donde las cabezas coronadas estarán mezcladas con presidentes de compañías de lujo, modelos y actores de Hollywood. Hablando de actores de Hollywood, una de las invitadas es la actriz Brooke Shields, ex novia del Príncipe Alberto. ¿Qué pensará otra ex novia del Príncipe, la inigualable y polifacética Anita García Obregón de no haber sido invitada?

