El novio de La Veneno se niega a irse de la casa de la vedette mientras malvende sus objetos personales

La muerte de La Veneno sigue trayendo cola. Su cuerpo todavía no ha sido enterrado después de que sus familiares hayan pedido una segunda autopsia, ya que no están de acuerdo con el primer informe forense que ha resuelto que la mítica vedette falleció a causa de un fuerte golpe en la cabeza como consecuencia de un accidente doméstico que sufrió en el baño de su casa.

A la espera de los resultados, su novio rumano de 25 años, Alín, está malvendiendo los objetos personajes de Cristina Ortiz, su nombre real. Y es que el periodista Kike Calleja se ha trasladado hasta la casa de La Veneno en el madrileño barrio de Tetuán para ver cómo fans de la artista se acercan a la casa donde el que fuera su pareja malvende vestidos y demás enseres a las personas que se acercan para hacerse con un recuerdo de la que fuera su ídolo.

Un amigo de Alín asegura que el joven no está vendiendo los objetos, sino que los entrega a cambio de la voluntad de la gente, ya que él no tiene recursos económicos. Mientras los Ortiz están haciendo todo lo posible para echarle de la casa, él mantiene que mientras que no haya una orden judicial no piensa marcharse puesto que él está empadronado en ese domicilio.