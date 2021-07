Las fotos que demuestran que el novio de Lucía Rivera ya conoce a su familia

Entre la larga lista de famosos que no les gusta pronunciarse acerca de su vida sentimental se encuentra Lucía Rivera, que tras su ruptura con el piloto Marc Márquez, ha sido objeto de incontables especulaciones sobre nuevas aventuras e idilios. Hace tan solo un par de meses, a mediados de mayo, la hija de Blanca Romero tenía que salir a desmentir públicamente que tuviese un idilio con el empresario Jaime Conde, a quien le une una simple amistad. "¿Por qué siempre se me empareja con hombres y no con mujeres?", planteaba la modelo, harta de que los medios difundiesen rumores sobre su vida privada.

Lucía Rivera | Europa Press

La influencer ha sido vista recientemente en las playas gaditanas disfrutando de unos días de vacaciones y derrochando complicidad con Alejandro Sáez Novales, un joven de 24 años graduado en la Universidad Instituto de Empresa de Madrid con doble licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y Derecho. Este empresario madrileño dispone de varios negocios inmobiliarios y figura como presidente de sociedades dedicadas a la construcción y explotación de instalaciones marítimas.

La relación entre la modelo y el joven empresario va viento en popa, tanto que el pasado fin de semana viajaron juntos a Gijón, tierra natal de Lucía, para reunirse con la familia. Allí, Alejandro conoció a su suegra, que se mostró encantada con el novio de su hija.

Compartieron juntos una agradable comida en un conocido restaurante asturiano, Casa Kilo, en la que también estuvieron algunos amigos y Martín, el hermano pequeño de Lucía, que también le dio el visto bueno a Alejandro.

Comida familiar en Asturias de Lucía Rivera y su novio | Redes

