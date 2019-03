El ex novio de Leticia Sabater, Roberto Corbo, podría estar enterrado en un pinar de Coslada

Cinco años después de la desaparición de Roberto Corbo, ex novio de Leticia Sabater, nuevas pistas podrían llevar a esclarecer el caso. Y es que según un testigo protegido de la policía, el empresario de la noche habría muerto tan sólo dos días después de su desaparición a causa de dos tiros en la cabeza.

La Otra Crónica de El Mundo ha sido la que ha tenido acceso a nuevos detalles sobre el caso, detalles desvelados por dicho testigo protegido que habría enviado su testimonio desde la cárcel después de todos estos años de silencio.

Esta desaparición del ex novio de Sabater, que siempre ha reiterado que ha sido “el hombre que más he querido”, ha estado llena de misterios. La policía sigue investigando, aunque crean en un 99% de posibilidades que Corbo está muerto. Aun así, no creen la versión del testigo que asegura que ha “pinchado” uno de los ordenadores de la cárcel para conseguir la información, pero sí piensan que podría haber obtenido la información a través de otro preso de la cárcel.

Además, el testigo asegura haber obtenido las coordenadas donde enterraron a Roberto, que se encuentran en un pinar en Coslada. El desaparecido era muy conocido en el mundo de la noche, además de trabajar como prestamista de grandes cantidades de dinero con la garantía de que la transacción no dejaría rastro alguno, negocio que le podría haber granjeado algún que otro enemigo.

Por su parte, Leticia, que ha comentado en varias ocasiones que se arrepentía de no haberse casado con ‘Bobby’ y haber tenido hijos con él, estaba convencida de que estaría vivo, por lo que al enterarse de estas nuevas pistas, sufrió un ataque de ansiedad.