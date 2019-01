La novia de Chicharito habla tras el mensaje de Andrea Duro

Chicharito y Sarah Kohan van a ser padres este nuevo año, una noticia que ha sorprendido a Andrea Duro, exnovia del jugador, y quien quiso dedicarle unas palabras a la pareja felicitándoles por la noticia. Ahora ha sido la influencer australiana quien ha hablado por primera vez desde que se anunció el embarazo.

Hace unos días Sarah subió una foto en su cuenta de Instagram en la que salían las ecografías de su futuro hijo: "Nuestro amor", añadía junto a la instantánea. Además, quiso contestar algunas preguntas de sus seguidores a través de sus Stories de Instagram: "¿Cuándo supiste que querías tener hijos con Javi?", a lo que ella contestó: "Hablamos sobre eso después de conocernos y decidimos que era algo que ambos queríamos".

Pero no fue lo único que contestó, ya que aprovechó para mencionar que necesitaron de ayuda profesional para poder concebir: "Necesitábamos ver a un médico porque tengo un problema de ovarios y no ovulaba, así que recurrimos a medicamentos para ayudar con eso, pero al final ¡terminé por no necesitarlos! Justo cuando estábamos a punto de comenzar el tratamiento, descubrimos que ¡ya estaba embarazada de forma natural! Es un bebé milagro".

Por último, un seguidor preguntó si Kohan contaba con ser madre tan joven, ya que tiene tan solo 24 años, a lo que ella contestó segura: "Con la persona correcta, definitivamente". Una nueva etapa que, desde luego, ambos están deseando empezar a pesar de su corta relación.