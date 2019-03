Las noticias falsas sobre la boda de Ana Boyer y Fernando Verdasco

La boda de Ana Boyer y Fernando Verdasco es uno de los eventos más esperados de los últimos meses y que por fin ha tenido lugar en una exclusiva isla del Caribe. Un evento que ha creado muchísima expectación ya que las informaciones que tenemos al respecto son escasas, debido a que la revista ¡Hola! tiene la exclusiva del enlace.

Y ante tanta expectación era inevitable que surgiesen bulos por doquier para saciar las ganas de los más curiosos. Sin embargo ¡Hola! ha querido pronunciarse y, aunque no cuenta prácticamente nada de la boda, sí que desmiente aquellas noticias falsas que circulan por la red.

En primer lugar es necesario aclarar que la boda no se adelantó. La fecha elegida para la boda era el 7 de diciembre, una fecha que se mantuvo en todo momento. Hay quienes aseguraban que los novios se vieron obligados a modificar la fecha a última hora por miedo a que los paparazzi les estropeasen la exclusiva. Otros afirman que lo hicieron para jugar al despiste e incluso hay quienes aseguraban que fue un temporal el que les obligó a modificar la fecha. Pero lo cierto es que ni se adelantó la boda ni hubo imprevistos meteorológicos, ya que los novios disfrutaron del clima caribeño en todo su esplendor: sol, un poco de viento y una temperatura que rondaba entre los 26 y los 28 grados.

También se rumoreaba que las familias de los novios no se hablaban, que se habían declarado la guerra o que los Verdasco se sentían excluidos. Algo que tampoco es cierto ya que ambas familias disfrutaron de la boda, se saludaron con cariño, se sentaron entremezclados durante el banquete y después bailaron juntos como en cualquier otra boda. Además,Mario Vargas Llosano sólo fue a la boda sino que poso en las fotos y se sentó en la mesa de los novios, al lado de Isabel Preysler, durante el banquete. Por otro lado, la ausencia de Enrique Iglesias ha sido uno de los temas más comentados aunque no tenía nada que ver con la venta de la exclusiva. Aún no conocemos los motivos de su ausencia pero parece ser que Ana ha comprendido perfectamente la ausencia de su hermano.

Otro de los rumores que circulan en la red es que la fiesta se celebró en un hotel. Sin embargo, la realidad es que se celebró en una lujosa villa situada en lo alto de la isla para que se pudiesen apreciar las espectaculares vistas. Además la ceremonia no se celebró al lado del mar sino en una pequeña iglesia de bambú en una ceremonia religiosa, oficiada por un cura amigo de la familia que se desplazó hasta la isla para la ocasión. Una isla a la que sólo se puede acceder en avioneta o en barco pero no en helicóptero como se ha afirmado.

Pero quizá una de las noticias que más polémica ha creado es la de que la boda se celebró en secreto hace unos meses ya que las leyes de Doha son tan restrictivas que no permiten que una pareja comparta habitación si no están casado. Algo que tampoco es cierto y, aunque las leyes de la isla sí que son estrictas, no lo son tanto como para dificultar una boda. Además, se rumoreaba que las joyas que lució la novia eran un préstamo, pero nuevamente se trata sólo de un bulo, ya que las piezas que lució Ana fueron diseñadas por la firma Suárez para ella y la novia estuvo muy implicada en el proceso creativo.