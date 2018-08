Las nostálgicas palabras de David Bustamante durante su último concierto

David Bustamente tiene a sus fans en el bolsillo con sus agradecimientos y mensajes de cariño a través de las redes sociales. Y es que después de su salida de la Academia de OT, el cantabrio se ha ganado el corazón de muchos de ellos demostrando el artistazo que es.

Ahora entre concierto y concierto, David ha querido dedicar unas emotivas y nostálgicas palabras muy personales en medio de su última actuación en Jaén para su amigo y productor, Miguel Gallardo. "Hace 17 años cuando todo comenzó, había un hombre que quiso apostar por mí desde el principio, que quiso formar parte de este bonito proyecto. Cuando era un chico recién salido de un pueblo maravilloso, San Vicente de la Barquera. Ese hombre fue mi primer productor, pero antes de eso fue un artista reconocido y era alguien que ha sido muy importante", comenzó.

Unas palabras muy bonitas con las que ha querido agredecerle por haber pasado por su vida y confiar en él desde el principcio. Parece que sus palabras de despedida para su amigo las ha relacionado con cierta nostalgia a los 10 años recién cumplidos de su hija Daniella. "Acaba de cumplir diez años la campeona ya. Y eso que le prohibí hace cinco que no creciera más, pero ni caso. ¿Creéis que me hará el mismo caso cuando le diga que no tenga novio?", agregó con simpatía.

Y concluye dando las gracias a todas aquellas personas que siempre estuvieron para él durante su trayectoria musical incondicionalmente, lamentando que en ocasiones no se hable tanto de su talento como le gustaría: "Cantar desde hace 17 años. Me gustaría que me dejaran hacerlo de una forma más tranquila, como hacen los demás, sin tener tantos impedimentos. Solamente vine aquí y desde hace 17 años lo único que he pretendido es cantar. Muchísimas gracias por permitirme hacerlo".