Talentosa, valiente, luchadora, amiga de sus amigos y muy culé, así es Lorena Gómez, la tercera finalista de la quinta edición de 'Tu cara me suena'. Tras el programa, si hay algo que nos queda claro gracias a sus redes sociales, es que el deporte sigue siendo su mayor vía de escape. La artista, natural de Lleida, ha visitado las pistas de 'Stars Padel' en Cornellá de Llobregat para realizar un reportaje para Sport&Style con la periodista de 'El Chiringuito de Jugones', Carme Barceló. ¡Allí también se encontraba practicando este deporte el mismísimo Carles Puyol! El jugador culé no dudó en hacerse un selfie y pasar un buen rato con una de las concursantes más carismáticas de la quinta edición de 'Tu cara me suena'.

Su gran afición por el deporte comenzó en Miami, donde durante más de seis años vivió alejada de los suyos para cumplir sus sueños fuera de nuestras fronteras. Allí no dejó de luchar por la música y continuó dando pasos en el mundo de la interpretación. “Estos años en Miami, mientras esperaba una oportunidad, una gala o un cásting, el gimnasio y salir a correr me ayudaron muchísimo.La disciplina es básica en esta profesión, así como la capacidad de sacrificio. Muchos días siento pereza pero me obligo. Siempre hay tiempo para practicar deporte. No valen las excusas”, ha confesado

Ya en España fue donde se 'enamoró' del padel. Comenzó jugando con su compañera Rosa, Belén Montes, profesora de ambas concursantes de TCMS y los integrantes del grupo DVicio. "Es un deporte fantástico: socializas, quemas calorías y te lo pasas genial. Junto al boxeo, es mi preferido”.

Además, como buena culé, la cantante ha confesado que uno de sus mayores deseos es cantar el himno del Barça en el Camp Nou. Con esfuerzo, empeño y constancia... todo se consigue. ¡¡A por ello, Lorena!!