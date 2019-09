Noemí Merino ha querido sincerarse respecto a su experiencia como madre primeriza, la cual no ha tenido un comienzo muy agradable. Según ha confesado la ex concursante de reality en una entrevista para Biosfera TV, cuando descubrió que estaba embarazada no pudo evitar sentir miedo e incluso pensó en abortar. "Lo siento Irina. Cuando veas esto en un futuro, diciendo que no me veía siendo madre, que estoy criando a una niña y que no veo como madre, pero mi amor yo te quiero. Y quiero criarte, quiero estar contigo toda la vida y vas a ser la niña más protegida del mundo, pero perdóname", ha afirmado.

Además, la canaria ha asegurado que el parto tampoco fue un camino de rosas, y es que la niña tuvo problemas a la hora de respirar. De hecho, Noemí fue ingresada en el hospital desde los 5 o 6 meses. "Mi niña no tiene cuello, es bastante ancho y por eso eran los problemas", ha explicado. "Hubo unos meses de incertidumbre".