Noelia López luce figura en su primera imagen tras dar a luz a su hijo

El pasado 15 de febrero nuestra bloguera Noelia López trajo al mundo a su hijo, un precioso bebé que ha tenido junto a su novio, el empresario Arnaldo Alonso. Pero aunque solo hace cinco días dio a luz la modelo sigue conservando su espléndida figura tal y como hemos podido ver en su primera imagen postparto.

Así, Noelia aparece en su cuenta de Instagram muy sonriente vestida con unos ajustados vaqueros y un ceñido jersey negro de cuello alto a la vez que disfruta de un día de domingo soleado.

Tras ver la foto muchos han sido los comentarios que ha recibido al comprobar lo bien que está físicamente tras convertirse en madre y aclara que no se ha hecho nada en la clínica: "En la clínica no me he hecho nada, ¡¿qué me voy a hacer después de un parto!? No creo que sea sano ni que se pueda".

Además, también comenta que todavía le queda un poco para volver a su peso de antes: "Cogí casi kilo por mes, ¡pero aún queda! No estoy en mi peso de siempre y hay que tonificar. Poco a poco", por lo que a partir de ahora le espera "cardio día y noche", tal y como escribe.