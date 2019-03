Las noches psicodélicas de Jessica Goicoechea y Álvaro Mel

Jessica Goicoechea lo tiene claro, para ella una noche Pacha Ibiza es esa en la que está segura de que se lo va a pasar bien, una noche inolvidable. Ella, junto a Álvaro Mel son los personajes principales de la historia de presentación de la fragancia Pacha Ibiza Psicodelic. Un perfume mítico que nos transporta hasta los orígenes de la fiesta Pacha Ibiza.

Psicodelic vuelve a reeditarse con motivo del 50 aniversario de la apertura de la sala en la isla. Algo que pedían desde hace tiempo los fans de la fragancia. "Conocía bien este perfume", comenta Álvaro. "Hace unos años, cuando iba a quedar con una chica siempre contaba con él. Que vuelva me parece increíble. Hace que te acuerdes de cosas y que lo cojas con las mismas ganas que lo hacías antes", continúa.

Para Jessica es un aroma único: "Lo que más me gusta es su frescura y dulzor. Me recuerda al verano, la sensación de libertad y me trae recuerdos del pasado, de mí y de mis amigas siempre oliendo a esta fragancia".

Pacha Ibiza Psicodelic vuelve a escena para transportarnos a través de su espíritu psicodélico a esas noches del pasado en las que se hizo famosa la fiesta de Pacha Ibiza. Y es que, como dice Álvaro Mel: "Pacha Ibiza Psicodelic es juventud, fiesta y, sobre todo, Ibiza".