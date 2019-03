Nina Dobrev se alza con la corona tras anunciar el abandono de 'Crónicas Vampíricas'

LA CELEBRITY DE LA SEMANA

Arranca una nueva semana y ya podemos desvelar a nuestro ganador de la corona celebrity. En esta ocasión la victoria se la ha llevado Nina Dobrev que tras la confirmación del abandono de la serie 'Crónicas Vampirícas' cuando acabe esta temporada, le han llevado a hacerse con más de 383 votos. Y es que aunque sus fans estén tristes, no le ocurre lo mismo a Nikki Redd, la prometida de Ian Somerhalder que da saltos de alegría al saber que la ex de su novio no estará en los rodajes. ¡Enhorabuena!